Promo flash : la Xbox One X avec 2 manettes et 4 jeux à prix cassés 🔥

Amazon : -50% sur un pack Xbox

Les 4 jeux inclus dans le pack

Actuellement, les clients Amazon bénéficient d'une remise de 50% sur l'achat d'un pack comprenant la Xbox One X de Microsoft, une 2ème manette et 4 jeux Xbox One.Vendu initialement à 679,95 euros, le pack fait l'objet d'une grosse baisse de prix et voit son tarif chuter à exactement 339,99 euros.Le prix du bundle étant élevé, Amazon permet de le payer en 4 fois sans frais ; ce qui correspond à 4 mensualités de 85 euros chacune.Au vu du contexte actuel, un délai d'attente supplémentaire peut être mis en place à propos de la livraison gratuite à domicile.Outre la console et une 2ème manette, le pack contient aussi 4 jeux : Tom Clancy's The Division 2, Resident Evil, HellBlade et Gears of War 4.Vous avez également droit à une période d'essai d'un mois de Xbox Game Pass et d'un mois de Xbox Live Gold.Pour rappel, la Xbox One X est considérée comme la console la plus puissante au monde. Elle est destinée aux joueurs qui veulent vivre une expérience immersive de jeu en qualité 4K. Le joueur aura aussi la possibilité de regarder des films Blu-ray 4K et des vidéos 4K sur les services de streaming comme Netflix ou Amazon Prime.Besoin de plus d'informations sur la console de salon ? Notre article consacré au test de la Xbox One X va vous intéresser.