Huawei MateBook D15 2020, l'un des meilleurs PC portables à prix réduit sur Amazon

Amazon : le Huawei MateBook D15 2020 en promo

Les points forts du PC portable

C'est donc sur la plateforme française d'Amazon que l'on peut se procurer le Huawei MateBook D15 2020.Commercialisé à 699,99 euros, le PC portable fait l'objet d'une remise immédiate de 100,99 euros de la part du site marchand. Le prix de revient de l'appareil est alors de 599 euros.Le montant du produit étant supérieur à 25 euros d'achats, la livraison à domicile est offerte pour toute commande du PC portable.Dévoilé au grand public à la fin du mois de novembre 2019 en même temps que le D14 , le Huawei MateBook D15 2020 proposé dans un joli coloris argenté est doté d'un écran FullView de 15,6 pouces (avec une épaisseur de 16,9 mm, d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, d'un chipset graphique Radeon Vega 8, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go en SSD ; le tout tournant sous le système d'exploitation Windows 10.Pour la connectique, le PC portable est notamment équipé d'u capteur d'empreinte digitale intégré au bouton d'alimentation, d'un port jack, de 3 ports USB (1 port USB 3.0 et 2 ports USB 2.0) et d'un port HDMI.Enfin, le Huawei MateBook D15 2020 est livré dans un coffret avec un chargeur secteur USB Type-C (avec charge rapide intégrée), un guide de démarrage rapide et une carte de garantie.