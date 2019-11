Huawei dévoile ses Matebook D14 et D15 avec, au choix, de l'AMD ou de l'Intel

© Huawei

Pour l'écran, il n'y a que la taille qui change

Plutôt Intel et NVIDIA ou AMD ?

Intel Core i5-10210U avec NVIDIA GeForce MX 250 et 8 ou 16 Go de RAM

Intel Core i7-20510U avec NVIDIA GeForce MX 250 et 8 Go de RAM

AMD Ryzen 5 3500U avec AMD Radeon Vega 8 Graphics et 8 ou 16 Go de RAM

Source : AnandTech

Huawei a lancé deux nouveaux modèles de MateBook : les D14 et D15. Deux PC portables aux configurations modulables.Commençons par l'écran. Très logiquement la diagonale est de 14 pouces sur le D14 et de 15,6 pouces sur le D15, avec dans les deux cas une définition 1 920 × 1 080 pixels. La luminosité porte jusqu'à 250 nits et le rapport de contraste est à 8 000:1. La dalle est intégrée à un châssis en aluminium.La connectique est également commune aux deux modèles : deux ports USB 2.0 Type-A, un port USB 3.0 Type-A et un port USB 3.0 Type-C. On retrouve aussi une prise HDMI ainsi qu'un port jack 3,5 mm pour brancher un casque ou des écouteurs. À noter également, la compatibilité Wi-Fi 5 (802.11ac) et Bluetooth 5.C'est ensuite que cela se complique. Chacun des deux modèles est en effet disponible en plusieurs variantes, avec des différences de processeur, de carte graphique et de mémoire vive. Voici les différentes configurations possibles :Le MateBook D14 embarque 512 Go de SSD pour le stockage. Le D15 est quant à lui équipé de 256 Go de SSD associé à un HDD de 1 To. Si le MateBook D15 est plus grand et plus lourd que le D14, il se contente paradoxalement d'une batterie plus petite, de 42 Wh contre 56 Wh pour le second modèle.Côté système d'exploitation, les clients ont le choix entre Windows 10 et Linux. Et oui, le constructeur chinois peut de nouveau acheter des licences à Microsoft, qui a obtenu une dérogation pour continuer ses affaires avec Huawei.Le prix des deux ordinateurs n'a pas été communiqué, mais nous devrions bientôt être fixés puisque leur commercialisation débutera ce 2 décembre 2019 en Chine. Si nous n'avons pas d'information concernant l'éventuelle disponibilité de ces MateBook sur les autres marchés dans le futur, on peut rester optimistes au regard de l'arrivée du Huawei MateBook 13 chez nous