Huawei MateBook, un pc portable performant pour travailler chez soi en promo sur Amazon

Le PC ultraportable qui mate tous les autres

Équipé pour durer

C'est le géant américain Amazon qui va nous régaler avec cette bonne affaire. Vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite à domicile en France métropolitaine et choisir le point retrait de votre choix sans frais supplémentaires. Il n'y a pas grand chose de plus à savoir au niveau des modalités si ce n'est que la garantie est valable pendant deux ans. Amazon met également à votre disposition une assurance protection contre les dommages accidentels de deux ans contre 63,89€ en plus.Cet ordinateur portable dispose d'un écran LCD avec une diagonale de 14 pouces et une définition Full HD. Pour ce qui est des caractéristiques techniques principales, ce modèle est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Notez que la carte graphique est une AMD Radeon Vega 8 Graphics et que le système d'exploitation est Windows 10. Avec cet ordinateur, vous pourrez effectuer de nombreuses taches comme de la bureautique mais aussi jouer à beaucoup de jeux dans d'excellentes conditions.Concernant les connectiques maintenant, le Huawei MateBook D embarque un port USB-C 3.0, un USB-A 3.0, un USB-A 2.0, un port HDMI et une prise casque 3,5 mm. Soulignons également la présence d'un capteur d'empreintes digitales. Autre point important, l'autonomie de la batterie avec une seule charge peut atteindre facilement 6 heures. Un bon résultat pour un ultraportable. Dernière bonne nouvelle, cet ordinateur est très léger (environ 1,38 kilo) et son design est vraiment réussi.Le rapport qualité/prix du Huawei MateBook D 2020 est tout simplement irréprochable. Ce PC portable est à la fois facile à transporter, endurant, performant et très complet dans les logiciels qu'il propose. Un carton plein !