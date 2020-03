Amazon On Fire ! L'écran connecté Echo Show 5 voit son prix flamber !

Un écran qui multiplie les possibilités

Des milliers de services accessibles d'une simple commande vocale

On connait la gamme Echo d'Amazon, ses enceintes connectées équipées de l'assistant vocal Alexa qui permet d'accéder à des milliers de services en ligne. Mais connaissez-vous Echox Show ? L'appareil est l'évolution naturelle de la gamme Echo avec un écran supplémentaire pour consulter de la vidéo ou appeler ses amis.L'Echo Show 5 intègre comme son nom l'indique un écran d'une talle de 5 pouces. Plutôt compact et sobre, l'appareil peut se placer absolument partout, au centre de la maison comme dans la cuisine pour consulter en vidéo différentes recettes de cuisine. L'écran permet d'afficher des photos et des informations détaillées sur le temps qu'il fait ou les rappels de la journée. Vous pouvez également contrôler tous vos appareils domotiques en quelques secondes et allumez vos lumières ou mettre en marche une prise connectée très facilement.Vous pouvez également utiliser l'application Alexa ou Skype pour passer des appels à vos proches. Plus besoin de tenir à bout de bras votre smartphone ou votre tablette, il suffit de vous installer devant votre Echo Show pour commencer une conversation comme si vous étiez face à votre interlocuteur.Enfin l'Echo Show 5 reste une enceinte connectée à tous les services de streaming mondiaux. Deezer, Spotify et même Apple Music font partie des catalogues disponibles et il suffira de vous connecter depuis l'application Alexa pour ensuite lire vos playlists ou les artistes que vous aimez d'une simple commande vocale.L'Echo Show 5 bénéficie actuellement d'une belle réduction. Autrefois proposée à 89,99€, elle est aujourd'hui, et pour quelques jours seulement, disponible à un prix de 59,99€.