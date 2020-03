Amazon a encore frappé ! La PS4 Pro est disponible sous la barre des 300€

Devenez Pro avec cette promo

Tout le nécessaire à portée de main

C'est toujours Amazon qui nous régale en plein milieu de la semaine. Le site américain n'hésitera pas une seule seconde à vous faire profiter de la livraison gratuite à domicile en France métropolitaine. La garantie de la machine est valable pendant deux ans et vous avez également la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire pour couvrir les pannes pendant deux années supplémentaires contre 15,49€. Maintenant, passons aux caractéristiques majeures de cette console signée Sony.La PS4 Pro est un modèle amélioré par rapport à la PS4 classique (ou Slim). En effet, cette version est plus puissante puisqu'elle peut faire tourner certains jeux en 4K-HDR (uniquement sur les écrans compatibles). Ainsi, des titres déjà magnifiques commeou encoreauront droit à des graphismes plus détaillés et à une fluidité optimale. Sur les téléviseurs Full HD, le mode multi-échantillonnage peut être activé. Ce dernier permet de simuler la résolution 4K sur les écrans non compatibles. Vous obtiendrez alors une image plus nette.Le pack vendu par Amazon renferme aussi une manette Dualshock 4 officielle et tous les câbles essentiels (alimentation, HDMI, USB...). Hélas, vous l'avez sans doute remarqué, aucun jeu n'est proposé. Cependant, une fois votre compte PlayStation Network créé, vous pourrez télécharger gratuitement des free-to-play () et bien d'autres démos. Si vous avez quelques euros supplémentaires à dépenser, n'hésitez pas à consulter notre top 10 des meilleurs jeux PS4 à se procurer sans attendre.Même si la PS5 arrivera prochainement, la PS4 a encore de beaux jours devant elle. La console de Sony possède des exclusivités magistrales et le modèle « Pro » vous permettra de jouer dans les meilleures conditions possibles.