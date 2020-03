Bon plan PS4 : nouvelle chute de prix sur la console Sony PlayStation 4 Pro

La PS4 Pro 1 To de Sony à moins de 300 euros sur Amazon

Vos jeux préférés en résolution 4K

Si vous avez raté la précédente offre où Amazon proposait la PS4 Pro à 329,99 euros , sachez que le géant du commerce en ligne baisse de 30 euros le prix de la console de Sony. Avec cette réduction, la PS4 Pro passe sous la barre des 300 euros et voit ainsi son tarif affiché à exactement 299,99 euros.À propos des frais de port, ces derniers sont gratuits pour une livraison standard à domicile (3 à 4 jours suivant l'achat). Concernant les membres Prime , ils ont le privilège d'avoir la livraison gratuite en 1 jour ouvré.La PS4 Pro est considérée comme la console de salon la plus puissante de Sony. Elle est effectivement dotée d'une puissance graphique doublée pour encore plus de fluidité et de netteté, et de taux de rafraîchissement plus rapides pour une expérience de jeu explosive.La console de salon prend en charge la technologie HDR pour profiter de graphismes qui vont vous éblouir si vous jouez à vos préférés sur une TV compatible 4K.Enfin, la PS4 Pro disponible dans un coloris noir est fournie avec une manette sans fil DS4, une oreillette micro-mono et trois câbles (alimentation, HDMI, USB).