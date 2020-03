Bon plan PlayStation : forte baisse de prix sur la PS4 Pro !

La PS4 Pro en promotion sur Amazon

La PlayStation la plus puissante

Commercialisée à l'automne 2018, la PS4 Pro fait partie des consoles de jeu les plus vendues au monde.Plus d'un an après sa sortie en France, la console de Sony est en promotion sur Amazon. Alors qu'elle est normalement proposée à 399,99 euros, la PS4 Pro (version 1 To) voit son prix baisser à 329,99 euros ; soit une remise immédiate de 70 euros de la part du site marchand.Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une livraison standard à domicile. Quant aux membres Prime d'Amazon, ils bénéficient de la livraison rapide en 1 jour ouvré.À noter que sur le site de la Fnac, vous avez la possibilité d'avoir 2 jeux PlayStation Hits offerts pour l'achat de la PS4 Pro au même prix. Vous avez jusqu'au dimanche 8 mars 2020 inclus pour profiter de cette offre disponible via ce lien Fournie avec une manette sans fil DS4, la PS4 Pro est dotée d'une puissance graphique doublée pour encore plus de fluidité et de netteté, de taux de rafraîchissement plus rapides pour une expérience de jeu explosiveCompatible 4K sur une variété de jeux, la console de salon prend en charge la technologie HDR pour profiter de graphismes qui sont à couper le souffle.Enfin, la PS4 Pro (coloris noir) est livrée avec une oreillette micro-mono et trois câbles (alimentation, HDMI, USB).