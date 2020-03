Le nouvel Apple iPad passe sous la barre des 500€ chez Amazon 🔥

Pourquoi Clubic recommande l'Apple iPad ?

Les finitions exemplaires

Un écran à tomber

Un processeur indéfectible

Le nouveau modèle d'iPad à moins de 500 euros

Un écran un peu plus grand

Lancé fin 2019 pour régénérer la gamme, le dernier modèle d'iPad d'Apple est actuellement disponible au prix de 489,95 euros sur Amazon, contre 629 euros normalement. Nous parlons ici de la version avec 128 Go d'espace de stockage, compatible WiFi et données mobiles. Seul le coloris argent est proposé avec une telle configuration à ce tarif. L'article est expédié et vendu par Amazon, il est donc éligible à la livraison en 1 jour ouvré sans frais supplémentaire pour les abonnés Prime. Pour les autres, la livraison à domicile standard est offerte.Principale nouveauté apportée par cet iPad, une diagonale d'écran plus généreuse qui passe de 9,7 pouces sur l'ancien modèle à 10,2 pouces ici. En conséquence, Apple a augmenté la définition afin de retrouver une résolution quasi identique. On gagne également en mémoire vive avec 3 Go de RAM contre 2 Go pour son prédécesseur.Autrement, peu de changement avec la génération antérieure. La tablette est propulsée par un SoC A10 Fusion gravé en 16nm et son autonomie est confiée à une batterie de 8827 mAh. Côté logiciel, l'appareil embarque nativement iPadOS, la dernière mise à jour majeure de l'interface des iPad, qui se sont affranchis d'iOS.Pour la photo, on reste sur un capteur principal de 8 MP avec ouverture f/2.4 au dos et un module frontal de 1,2 MP, f/2.2 pour les selfies, la reconnaissance faciale et les appels vidéos. Le lecteur d'empreintes avec Touch ID est une nouvelle fois de la partie, situé sur la bordure inférieure.Même si Apple est ultra dominant sur ce secteur, il n'est pas le seul à commercialiser des tablettes à ce format 10 pouces. On retrouve notamment des références intéressantes chez Microsoft, Samsung et Huawei. Mais notre comparatif des meilleures tablettes 10 pouces vous en apprendra davantage.