Bon plan PlayStation 4 : Amazon casse une nouvelle fois les prix sur la console Sony

Nous sommes chez Amazon pour cette bonne affaire destinée aux joueurs. La livraison sera effectuée gratuitement à domicile si vous résidez en France métropolitaine. La garantie est valable pendant deux ans et le site américain propose une assurance supplémentaire contre les pannes. Pour bénéficier de ces deux années de tranquillité en plus, vous pourrez débourser 19,79€. Nous avons déjà fait le tour de toutes les modalités. Passons maintenant aux caractéristiques de cette superbe console.La PS4 Pro est une version améliorée de la machine de Sony. Elle est donc plus puissante puisqu'elle peut faire tourner des jeux en 4K (sur les téléviseurs compatibles). Vous pourrez également activer la fonctionnalité HDR pour sublimer les effets lumineux dans certains jeux. Parfois, vous aurez même la possibilité de booster les performances d'un titre afin qu'il puisse être encore plus fluide. Cette PS4 Pro est livrée avec une manette Dualshock 4 et tous les câbles nécessaires (alimentation, HDMI et USB) à son bon fonctionnement.Après plus de six années d'existence, la PS4 s'est forgée un catalogue de jeux exceptionnel. Hélas, aucun n'est proposé dans le pack vendu par Amazon. Cependant, vous pouvez consulter notre sélection des meilleures productions de la console à cette adresse . Vous trouverez forcément de quoi vous occuper sans vous ruiner. Nous vous conseillons vivement de tester des incontournables commeou encore. Le choix vous appartient !Avec la PS4 Pro, vous êtes sûr de profiter de vos jeux préférés dans des conditions optimales. Si vous avez un écran 4K dans votre salon, vous pourrez apprécier toute la puissance de la machine. Un bon plan qui tombe à pic avant les sorties très attendues deou encore