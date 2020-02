L'iPhone XS voit son prix chuter une nouvelle fois chez Amazon

Pourquoi Clubic recommande ce produit ?

Un excellent écran OLED de 5,8 pouces

Un processeur très performant encore aujourd'hui

Une chauffe bien maîtrisée Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet de l'iPhone XS

Amazon : baisse de prix sur l'iPhone XS d'Apple

Tout ce qu'il faut savoir sur le smartphone

Une fois n'est pas coutume, c'est (encore) Amazon qui casse le prix de l'iPhone XS. Commercialisé à 1 039 euros à sa sortie à la rentrée 2018, le smartphone de la marque à la pomme est au tarif promotionnel de 679 euros ; soit une remise immédiate de 360 euros.Il s'agit du coloris gris sidéral qui est concerné par la promotion de 35%. Les modèles argent et or sont aussi proposés mais à des prix supérieurs.Pour rappel, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile. En moyenne, il faut compter entre 3 et 4 jours pour réceptionner le produit. Quant aux membres Prime , ils bénéficient de la livraison en 1 jour ouvré.L'iPhone XS d'Apple est un smartphone équipé notamment d'un écran Super Retina (OLED) de 5,8 pouces, d'un double appareil photo 12 Mpx avec double OIS (stabilisation optique de l'image), d'une caméra avant TrueDepth 7 Mpx (avec mode Portrait, Éclairage de portrait, Contrôle de la profondeur et HDR intelligent) et d'une puce A12 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération.Avec un indice IP68, le smartphone est résistant à la poussière et à l'eau (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum).Le téléphone dispose du Face ID pour l'authentification sécurisée et Apple Pay et de la technologie de recharge sans fil.Enfin, l'iPhone XS est fourni avec des écouteurs EarPods (avec connecteur Lightning), un câble Lightning vers USB et un adaptateur secteur USB.Pour en savoir un peu plus sur le téléphone, nous vous invitons à consulter notre post consacré au test de l'iPhone XS