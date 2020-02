Une carte mémoire microSDXC SanDisk 400 Go et son adaptateur SD à un prix imbattable

La SanDisk Extreme PRO de 400 Go à prix imbattable sur Amazon France

Vitesses de transfert allant jusqu'à 170 Mo/s

Après la carte mémoire microSDHC SanDisk Ultra 256 Go , c'est au tour de la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme PRO 400 Go accompagnée d'un adaptateur SD qui est en promotion sur la plateforme française d'Amazon.Habituellement vendue aux alentours des 193 euros (prix de vente conseillé), la SanDisk Extreme PRO de 400 Go est à 81,95 euros ; ce qui fait une forte baisse de prix de 111 euros.À ce prix-là, la carte mémoire risque de partir comme des petits pains !Concernant la livraison, les frais de port sont offerts pour une réception du produit à domicile. En général, il faut compter en moyenne 3 à 4 jours. De leur côté, les membres Prime disposent de la livraison en 1 jour ouvré.Cette carte mémoire conçue par SanDisk (référence SDSQXCZ-400G-GN6MA) est idéale pour étendre la capacité de stockage des smartphones, des tablettes Android, des caméras d'action et des drones.L'accessoire dont le poids est de 13.6 grammes dispose de vitesses de transfert allant jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. La carte mémoire est homologuée A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides et est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30).Garantie à vie par le constructeur, elle a été testée dans des conditions extrêmes et résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.