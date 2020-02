La carte mémoire microSDHC SanDisk Ultra 256 Go toujours moins chère !

La SanDisk Ultra de 256 Go à -64% chez Amazon

Une carte idéale pour les smartphones et tablettes

Si vous avez raté le précédent bon plan de la SanDisk Ultra de 512 Go à 66,77€ , vous pouvez vous tourner vers la SanDisk Ultra de 256 Go qui est en promotion chez le géant du commerce en ligne.En effet, la carte mémoire MicroSDHC signée SanDisk qui est concernée (référence SDSQUAR-256G-GN6MA) est affichée au tarif promotionnel de 33,13 euros ; soit 64% de remise immédiate de la part d'Amazon. Nous ignorons quand cette réduction prendra fin, alors ne tardez pas trop !Pour rappel, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison standard à domicile puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d'achats. Quant aux membres Prime , ils bénéficient de la livraison gratuite en 1 jour ouvré.La carte mémoire du constructeur SanDisk a été conçue pour les possesseurs de smartphones et de tablettes qui disposent d'une capacité de stockage insuffisante.Avec cette SanDisk Ultra 256 Go, vous pourrez ainsi transférer 640 albums musicaux, 4 800 photos et 1280 minutes de vidéos en HD ; pour un taux de transfert allant jusqu'à 95 Mo/s.Garantie 10 ans, la carte microSDXC UHS-I SanDisk Ultra est fournie avec un adaptateur pour cartes SD (prêt à l'emploi), et est aussi idéale pour les appareils photo à objectif interchangeable.