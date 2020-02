Chute de prix sur la carte microSDXC SanDisk Ultra 512 Go

Baisse de prix sur la carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra 512 Go

Idéale pour stocker des fichiers issus de smartphones et tablettes

Une fois n'est pas coutume, c'est le géant de l'e-commerce qui propose une baisse de prix intéressante sur l'achat de la carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra de 512 Go. Affiché en temps normal à 198,99 euros, le petit accessoire d'à peine 5 grammes voit son tarif dégringoler à 66,77 euros ; ce qui fait une économie réalisée 132,22 euros (soit 66%).Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une livraison standard à domicile. En moyenne, il faut compter 3 à 4 jours pour réceptionner le produit. Quant aux membres Prime d'Amazon , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile en 1 jour ouvré.La carte microSDXC UHS-I SanDisk Ultra de 512 Go (référence SDSQUAR-512G-GN6MA) vous offre la possibilité de stocker des fichiers volumineux en tout genre (photos, vidéos, etc...), de les enregistrer et de les partager.Cette carte a été conçue pour enregistrer et visionner de la vidéo en très haute définition. Idéale pour les smartphones et tablettes Android, la carte mémoire dispose de la classe A1 qui vous permet de charger les applis plus rapidement.Enfin, l'accessoire dont les dimensions sont de 0,1 x 1,5 x 1,1 cm bénéficie d'une garantie de 10 ans et est fournie avec un adaptateur SD.