Nouvelle baisse de prix sur le Realme 5 Pro 128 Go

La variante 8+128 Go du Realme 5 Pro en promo sur Amazon

Les principales caractéristiques du smartphone

À quelques heures d'un week-end bien mérité, la Team Clubic Bons Plans vous suggère donc d'aller sur le site Amazon pour une promotion sur le Realme 5 Pro.Vendu initialement à 249 euros, le très bon smartphone voit son prix baisser à exactement 211,65 euros ; soit 37,35 euros de remise immédiate de la part du site marchand. Nul doute que cette baisse de prix est en lien avec l'annonce récente du X50 Pro de Realme Comme d'habitude, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison standard à domicile ou en point relais. Quant aux membres Prime , ces derniers ont la livraison gratuite en 1 jour ouvré.Le Realme 5 Pro est un téléphone (version européenne) doté d'un écran HD de 6,3 pouces (avec une résolution de 2340 x 1080 pixels), d'un processeur Octa Core Snapdragon 712 AIE, d'une mémoire vive de 8 Go, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go)et d'une batterie de 4035mAh.Le smartphone dispose du système d'exploitation mobile ColorOS 6.0 basé sur Android.Pour l'appareil photo, le 5 Pro de Realme une quadruple caméra arrière de 48MP + 8MP + 2MP + 2MP et une caméra frontale de 16MP.Côté connectique, on retrouvera notamment un port pour une prise casque 3,5 mm et un port USB Type C.