🔥Amazon On Fire - SanDisk Extreme Portable SSD 1TB à 141,99 € au lieu de 188,99 €

Un disque dur pensé pour les baroudeurs

Un grand stockage ultra rapide pour ne plus attendre devant votre ordinateur

Des disques durs , il en existe de toutes formes, de toutes capacités et de toutes tailles. Bien souvent ces petits accessoires sont encombrants, ou bien fragiles et nécessitent que l'on prenne un tantinet soin d'eux. Le SanDisk Extreme Portable est quant à lui très différent.Le constructeur a développé un appareil robuste, capable de résister aux chocs mais également aux éclaboussures. Il possède un indice de protection IP55 pour certifier de sa résistance. Pour ce faire, la marque a imaginé un boitier assez épais pour supporter un transport un peu rude mais suffisamment compact pour être glissé dans un sac, une poche ou accroché à un sac à dos grâce son emplacement dédié.Concernant les performances, SanDisk n'a pas fait dans le détail et vous propose 1 To de stockage en SSD, pour déposer tous vos fichiers. Vos photos et vidéos de vacances, l'ensemble de vos projets professionnels ou encore l'essentiel de votre collection musicale : tout est disponible sur un seul et même accessoire.Le SSD permet également des taux de transfert exceptionnels, de l'ordre de 550 Mo/s en écriture. Vous pouvez accéder très rapidement à vos fichier mais également lire des films sur votre ordinateur, même dans la plus haute résolution, sans mise en tampon particulièrement agaçante lorsque l'on est pris dans l'action.Le SanDisk Extreme Portable est disponible aujourd'hui sur Amazon et avec une réduction de 25% pour un prix final de 141,99€. Un disque comme celui-ci à ce prix, c'est une occasion à ne pas laisser passer !