🔥Amazon On Fire - Disque dur externe de bureau WD 14 To à 233,99€ au lieu de 349,99€

Un disque dur externe de 14 To en vente flash sur Amazon

Une solution de stockage idéale pour tous types de fichiers

Vous avez exactement jusqu'à ce soit à 23h59 pétantes pour vous procurer en vente flash sur Amazon le disque dur externe My Book d'une capacité de 14 To de la marque Western Digital. Pour cette vente flash, l'accessoire est au tarif promotionnel de 233,99 euros ; soit 116 euros de remise immédiate de la part du site marchand par rapport à son prix de vente conseillé.Pour information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si la livraison standard à domicile ou en point relais est choisie. Quant aux membres Prime , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile en 1 jour ouvré.Avec cette capacité de 14 To, vous avez tout l'espace nécessaire pour stocker vos photos, vidéos et musiques préférées, ainsi que de vos documents importants. Ces derniers peuvent être protégés par mot de passe grâce au chiffrement AES 256 bits et aux outils WD Security intégrés au disque dur.Equipé d'un port USB 3.0, le disque dur (référence WDBBGB0140HBK-EESN) est bien évidemment compatible avec le format USB 2.0. Garanti 3 ans, l'accessoire mesure 13,9 x 4,9 x 17,1 cm et affiche un poids d'environ 1 kg.