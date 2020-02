Clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit 64 Go à -48% chez Amazon

Promotion sur la SanDisk Ultra Fit 64 Go

Une clé USB passe-partout et discrète

Prenons donc la direction du site français d'Amazon, et plus particulièrement au rayon des clés USB, où la SanDisk Ultra Fit d'une capacité de stockage de 64 Go est actuellement vendue au tarif de 11,99 euros ; soit 10 euros de réduction par rapport à son prix de vente conseillé.Si vous êtes bons en maths, vous avez certainement vu que le prix du produit est inférieur à 25 euros d'achat. Sachez que des frais de port à hauteur de 4,99 euros sont appliqués pour une livraison à domicile. Pour éviter de payer ce supplément, il est conseillé de privilégier le retrait de la clé USB dans un Amazon Locker situé près de chez vous. Quant aux membres Prime , ils bénéficient de la livraison gratuite en 1 jour ouvré à leur domicile.Cette clé USB 3.1& passe-partout et discrète (modèle SDCZ430-064G-G46) est idéale pour étendre l'espace de stockage des ordinateurs portables ou des consoles de jeux.Le petit accessoire dispose de vitesses de lecture maximale de 130 Mo/s et d'écriture jusqu'à 15 fois plus rapide que les clés USB 2.0 standard. Par exemple, 30 secondes seulement suffisent pour déplacer un film entier sur la clé.Garantie 15 ans par le constructeur, la SanDisk Ultra Fit mesure 3 x 1,4 x 0,5 cm et pèse 4,54 grammes.