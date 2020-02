Controleur Nintendo Switch Bluetooth à moins de 40 € sur Amazon

Une manette pour (presque) tout contrôler

Entre nostalgie et modernisme

C'est Amazon qui se charge d'héberger cette bonne affaire. Faisons un rapide tour des modalités en précisant que cet article sera livré gratuitement à votre domicile si vous résidez en France métropolitaine. Vous pourrez recevoir la commande sous un jour ouvré si votre abonnement Amazon Prime est actif (30 jours gratuits puis 49€/an). Il est déjà temps de passer aux possibilités offertes par ce périphérique.La manette 8Bitdo SF30 Pro est compatible avec la Nintendo Switch , les ordinateurs Windows et macOS, les appareils Android, Raspberry Pi, Steam, SNES Classic et ChromeOS. Elle pourra donc vous servir sur l'ensemble de ces supports en passant par la fonctionnalité Bluetooth ou en filaire. Elle embarque également quelques technologies comme les vibrations, des joysticks cliquables et elle pourra aussi capter vos mouvements. En plus des boutons classiques, cet exemplaire possède des touches permettant de revenir au menu principal et de réaliser des captures d'écran.Si son design épuré rappelle forcément celui de la manette conçue pour la Super Nintendo, cette manette met aussi le paquet en terme de fonctionnalités. Elle dispose également d'une batterie lui permettant de fonctionner pendant environ 16 heures. Comptez ensuite entre 1 et 2 heures pour la recharger totalement. La charge s'effectuera via le port USB-C placé en haut de l'appareil. Le câble est inclus dans le pack.Bref, cette manette vous permettra de profiter de vos jeux favoris dans les meilleures conditions possibles. C'est aussi un superbe objet pour les collectionneurs et sa large compatibilité saura vous satisfaire.