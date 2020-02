Offrez pour la Saint Valentin le clavier mécanique Gaming Keyz ridium à moins de 60€ sur Amazon

Plus de 15 € de remise sur l'excellent Keyz ridium

Un clavier high-tech qui a tout pour lui

Si votre valentin ou votre valentine est un(e) adepte des jeux vidéo sur PC, lui offrir un clavier spécialement conçu pour le gaming a toutes les chances de lui donner le sourire. Avec le clavier mécanique Gaming Keyz ridium, vous ne pouvez pas vous tromper : vous ferez un excellent choix en plus de profiter d'un prix franchement réduit. En effet, l'appareil qui affiche d'ordinaire le tarif de 70 € bénéficie actuellement d'une promotion et ne coûte plus que 54,90 €, ce qui correspond à une économie de 22 %, ou 15,10 €, par rapport à son prix initial.Grâce au service de livraison accélérée, il vous est encore possible d'être livré avant la Saint-Valentin. Si ce n'est pas un cadeau et que vous pouvez patienter quelques jours avant de déballer votre clavier, vous pouvez choisir la livraison gratuite.Le clavier Gaming Keyz ridium est donc un appareil doté d'un système mécanique, une construction qui offre des produits plus durables et surtout plus réactifs et qui a les faveurs de nos amis gamers. Ce modèle G-Lab KEYZ Rubidium offre des performances particulièrement remarquables qui permettront à son utilisateur de jouer tout en fluidité et en rapidité pour un maximum de précision.Peu bruyant, vous pourrez jouer des heures durant sans déranger votre entourage. Grâce à une personnalisation avancée, chaque touche du clavier prend la couleur que vous avez choisi (plus de 16 millions de possibilités) et offre, en plus, 14 effets de lumière différents. En outre, parmi sa ribambelle d'atouts, on peut noter que le clavier possède la fonction anti-ghosting n-key rollover qui permet de presser simultanément l'intégralité des touches du clavier (au nombre de 105) pour une utilisation optimale des touches et sans perturbation. Offrant même un repose-poignets ergonomique, ce clavier a décidément tout pour plaire aux gamers les plus passionnés.Découvrez vite ce magnifique modèle taillé pour le jeu actuellement en promotion sur le site du géant américain Amazon.