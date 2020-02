Une manette bluetooth Xbox + Xbox Live Gold 3 mois à 46,48€ chez Amazon

Un bon plan certifié par Clubic !

Amazon : une manette sans fil Xbox et un accès au Xbox Live Gold de 3 mois en promo

Activation de votre abonnement sur console

Connectez-vous au Xbox Live sur le compte pour lequel vous souhaitez utiliser le code prépayé.

Appuyez sur la touche Xbox Guide de la manette.

Accédez à Jeux et applications et sélectionnez Utiliser le code.

Entrez le code prépayé à 25 caractères et sélectionnez terminé.

Puis, cliquez sur Oui pour confirmer l'utilisation du code.

À l'approche de la Saint-Valentin, Amazon fait plaisir aux gamers avec ce pack en promotion composé d'une manette sans fil Xbox One (coloris blanc) et d'un abonnement de 3 mois au Xbox Live Gold.Alors qu'il est vendu initialement à 59,98 euros, le bundle voit son prix baisser à 46,48 euros ; soit une remise de 13,50 euros par rapport à des achats séparés.À noter que, si vous voulez la manette seule, l'accessoire de chez Microsoft est au prix de 39,99 euros En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont offerts pour une réception de la manette à votre domicile. En général, il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour une livraison standard. Si vous voulez une livraison plus rapide, vous pouvez vous abonner au programme Prime d'Amazon qui est gratuit pendant une durée de 30 jours.À l'issue de votre achat, vous allez recevoir un code d'activation par e-mail pour accéder au Xbox Live Gold valable durant 3 mois.Pour activer votre abonnement, voici les étapes à suivre :