Une manette Xbox One sans fil à 39,99€ au lieu de 59,99€

Pour une soirée d'amour et de gaming

La manette par excellence

Nous sommes chez Amazon pour cette réduction. Les modalités sont toujours similaires. Vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite à domicile si vous résidez en France métropolitaine. Pour recevoir votre commande le plus rapidement possible, n'oubliez pas d'activer vos 30 jours gratuits au service Amazon Prime. Vous recevrez le colis chez vous sous un jour ouvré. Ce n'est pas tout puisque les plateformes de streaming Amazon Music et Prime Video vous seront également ouvertes. Il est temps de passer aux spécificités techniques du produit concerné par cette remise.Il s'agit tout simplement d'une manette sans fil officielle de Microsoft. Elle fonctionne sur la console Xbox One mais aussi sur la plupart des ordinateurs et des appareils mobiles (smartphones, tablettes...). Beaucoup de spécialistes la considèrent encore aujourd'hui comme une des meilleures manettes disponibles sur le marché à l'heure actuelle. En effet, elle est très ergonomique, ses joysticks sont extrêmement précis et ses gâchettes sont agréables à presser. C'est bien simple, vous n'aurez aucune difficulté à la prendre en main même si vous n'avez pas l'habitude.Pour ce qui est du design du modèle commercialisé par Amazon, il s'agit de la manette classique habillée de sa robe blanche. Elle se connecte en passant par le Bluetooth et possède aussi une sortie casque audio. Il est également important de préciser qu'elle fonctionne grâce à deux pîles AA. Vous pouvez également vous procurer une ou plusieurs batteries rechargeables si vous le souhaitez. Il n'y a pas grand chose à ajouter.La manette Xbox One est ce qui se fait de mieux en 2020. Elle est à la fois abordable et très agréable à manipuler. Ainsi, vous ne serez pas gêné même après plusieurs heures de jeu. Vous pouvez vous jeter sur cette promotion sans hésiter !