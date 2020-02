Sauvegardez vos données avec le disque dur externe Seagate 6 To à 119,99 €

Grande mémoire, grande vitesse

Son nom exact : STEB6000403. Son constructeur : Seagate. Sa fonction : disque dur externe . Sa mission : enregistrer toutes vos données sur un support facile à transporter. Car malgré sa mémoire imposante, l'appareil conserve des dimensions réduites : 17,6 x 3,7 x 12,1 cm. Et avec son poids inférieur à 1 kg, vous n'aurez aucun mal à l'emporter avec vous, lors de vos déplacements.Mais l'atout principal du disque dur externe de Seagate, c'est bien sûr sa capacité de stockage. Avec pas moins de 6 To de mémoire, vous disposez d'un espace confortable pour sauvegarder vos films, photos de vacances, ou encore documents officiels. D'autant que le transfert des données s'effectue à haute vitesse, grâce à une connectivité USB 3.0 (tout en restant compatible USB 2.0).Par ailleurs, si votre ordinateur tourne sous Windows, l'installation de l'équipement sera des plus aisées. Une fois les deux câbles branchés (alimentation et USB), le disque dur est ainsi automatiquement reconnu, et vous pouvez commencer à sauvegarder vos fichiers, d'un simple glisser-déposer.En ce moment, l'article est proposé sur Amazon à seulement 119,99 €, contre 139,99 € en temps normal, soit 14 % de réduction. De plus, vous avez la possibilité de procéder au règlement en quatre fois, moyennant 2,25 % de frais supplémentaires (4 x 30,67 €).En revanche, si vous habitez en France métropolitaine, la livraison n'impliquera aucun coût en plus ! Et si vous constatez un dysfonctionnement au début de la vie du produit, vous n'avez pas à vous en faire. Car ce dernier est couvert par une garantie constructeur de 24 mois.Avec ses 6 To de mémoire, le disque dur externe Seagate vous offre, entre autres, la possibilité de stocker toutes vos photos et vidéos ! Un atout pour ceux qui repoussent sans cesse le tri de leurs fichiers...