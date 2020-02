Clé USB 3.1 Type-C à double connectique Sandisk Ultra 256 Go à seulement 36,99€ au lieu de 100,99€

Amazon : 63% de réduction sur la clé USB 3.1 Type-C à double connectique Sandisk Ultra 256 Go

Libérez de la place sur votre périphérique portable

Une fois n'est pas coutume, c'est le géant américain du commerce en ligne qui propose une superbe réduction sur l'achat de la clé USB 3.1 Type-C à double connectique Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go.Affiché en temps normal à près de 101 euros, le petit accessoire fait l'objet d'une remise de 63% de la part d'Amazon. Avec ce joli rabais, la clé USB est au tarif promotionnel de 36,99 euros seulement.Concernant la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile puisqu'il s'agit d'un article dont le montant est supérieur à 25 euros d'achat. Il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour réceptionner la clé USB. Si ce mode de livraison standard ne vous convient pas, vous pouvez tester l'abonnement Prime qui est gratuit pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite à domicile en 1 jour ouvré.Transférez facilement et rapidement vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs avec cette clé USB 3.1 Type-C à double connectique Sandisk Ultra (référence SDDDC2-256G-G46) équipée d'un espace de stockage de 256 Go.Cet accessoire d'à peine 9 grammes a la particularité de disposer d'une conception rétractable avec connecteur USB Type-C réversible et connecteur USB traditionnel.Grâce à cette clé USB, vous aurez la possibilité de libérer de la place sur votre périphérique portable avec des taux de transferts avoisinant les 150 Mo/s.La SanDisk Ultra vous permettra de stocker 14400 photos, 640 minutes de vidéos en HD ou encore 16 000 chansons au format MP3.