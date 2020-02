Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD à 44,99€ en ce moment sur Amazon

L'Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD en promotion

Netflix, Amazon Prime Video et bien d'autres

Le populaire dongle TV est actuellement sujet à une baisse de prix sur Amazon, où il est passé de 59,99 euros à 44,99 euros, soit une réduction de 25%. Le Fire TV Stick 4K Ultra HD est expédié et vendu par Amazon. Les membres Prime peuvent le recevoir en un jour ouvré gratuitement. Pour les autres, la livraison à domicile est également offerte, mais il faut compter quelques jours de plus avant de recevoir son colis.L'Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD se branche à un téléviseur. Il permet d'accéder à de nombreuses applications de streaming, notamment vidéo et musicales : Spotify, Netflix, Amazon Video, Amazon Music, Molotov... La clé permet ainsi de bénéficier de fonctionnalités Smart TV sur un écran qui ne l'est pas nativement. Et cela à un prix bien plus abordable qu'une box.Par rapport à un Chromecast, avec lequel la navigation peut s'avérer difficile à cause d'une interface inexistante et d'un contrôle exclusif par smartphone, le Fire TV Stick est vraiment pratique. Le fait qu'il soit livré avec une télécommande dédiée est un très gros plus, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une Smart TV à l'utilisation. Comme son nom l'indique, ce modèle est compatible avec l'affichage 4K UHD pour une meilleure qualité d'image.Pour en savoir plus sur les solutions de ce genre, n'hésitez pas à consulter notre comparatif consacré aux meilleures alternatives au Chromecast