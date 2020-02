Smartphone OPPO Reno (6 Go, 256 Go) en vente flash à 349€ sur Amazon

Vente flash Amazon : 100 euros de remise sur le OPPO Reno

Les caractéristiques principales du smartphone

L'une des ventes flash du jour chez Amazon concerne donc le OPPO Reno qui fait l'objet d'une remise immédiate de 100 euros. Avec cette réduction, vous achèterez le smartphone (proposé dans sa version 256 Go) dans un coloris bleu océan à exactement 349 euros.Attention, cette offre promotionnelle prend fin ce soir, à 23h59, et est valable dans la limite des stocks disponibles. Alors un conseil : ne tardez pas trop pour en profiter !Pour la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile. Il faut compter en moyenne 3 jours pour réceptionner le smartphone. Si ce mode de livraison standard ne vous convient pas, vous pouvez essayer l'abonnement Prime qui est gratuit pendant une durée 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite à domicile en 1 jour ouvré.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons aux caractéristiques du smartphone.Le OPPO Reno est un téléphone débloqué 4G équipé d'un écran panoramique AMOLED avec protection Gorilla Glass 6 de 6,4 pouces, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 710 Octa-core 2,2 GHz, d'une mémoire vive de 6 Go et d'une batterie de 3675 mAh avec technologie de charge rapide ; le tout tournant sous le système d'exploitation ColorOS 6.0 basé sur Android 9.Côté APN, l'appareil embarque une caméra arrière disposant d'un capteur principal de 48MP et d'un capteur secondaire de 5MP, et une caméra avant possédant un capteur de 16 MP avec Flash à lumière douce.Enfin, pour la connectique, le futur propriétaire du smartphone y retrouvera un port USB-C, une prise Jack 3.5mm, 2 Nano-SIM, un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran et la reconnaissance faciale.