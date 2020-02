Clé USB 3.0 SanDisk Ultra 256 Go à 34,94€ en ce moment sur Amazon

La SanDisk Ultra 256 Go à -45% chez Amazon

Compatible avec Windows et Mac

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous diriger vers le géant de l'e-commerce Amazon pour profiter d'une belle promotion sur l'achat de la SanDisk Ultra d'une capacité de 256 Go. Alors qu'elle est normalement vendue aux alentours des 63 euros, la clé USB 3.0 voit son prix dégringoler à exactement 34,94 euros ; soit une remise immédiate de 45% de la part du site marchand. Plutôt sympa, non ?!En ce qui concerne les frais de port, ils sont bien sûr offerts pour une livraison à domicile puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d'achat. En général, il faut compter 3 à 4 jours pour que la clé USB arrive dans votre boîte aux lettres. Pour une livraison plus rapide en 1 jour ouvré, vous pouvez vous abonner au programme Prime qui peut être testé gratuitement pendant 30 jours.Avec une capacité de 256 Go, la SanDisk Ultra (référence SDCZ48-256G-U46) dispose de tout l'espace nécessaire pour stocker vos fichiers favoris, vos photos en haute résolution, vos morceaux musicaux préférés au format MP3 et vos films en haute définition.La norme 3.0 est réputée pour transférer et stocker les fichiers volumineux jusqu'à dix fois plus vite qu'une clé USB 2.0 traditionnelle. À titre d'exemple, vous avez la possibilité de transférer un film entier de votre PC à votre clé USB en à peine 40 secondes.Compatible avec Windows et Mac, le petit accessoire (dont les dimensions sont de 1,1 x 2,2 x 5,6 cm, pour un poids léger de 13,6 grammes) intègre le logiciel SanDiskSecureAccess qui vous permet de configurer un dossier privé protégé par mot de passe et de sécuriser vos fichiers grâce à un cryptage AES 128 bits.