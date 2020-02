Enceinte connecté Echo Dot avec Alexa à seulement 39,99€ au lieu de 59,99€ chez Amazon

20 euros de réduction sur l'Echo Dot

Propulsé par Alexa

Amazon lance une vague de promotions sur les produits de ses propres gammes, avec notamment une baisse de prix pour l' enceinte connectée Echo Dot, qui passe de 59,99 euros à 39,99 euros. Il s'agit de la version de 3ème génération, la plus récente donc. Tous les coloris (anthracite, gris chiné, prune et sable) sont disponibles à ce prix. Le produit est bien entendu expédié et vendu par Amazon. La livraison à domicile est offerte mais attention, Amazon annonce du stock seulement pour le mois de mars (la date varie selon le coloris).L'Echo Dot peut être connecté à un smartphone par Bluetooth pour écouter de la musique et supporte nativement Spotify, Deezer et les principales applications de streaming musical , mais c'est surtout la présence d'Alexa qui constitue une grosse plus-value sur ce produit. L'assistant intelligent d'Amazon permet de contrôler les objets connectés de son domicile à la voix : Xbox, ampoules, Smart TV, volets... Alexa est compatibles avec des centaines d'appareils.Alexa répond aussi à nos questions en cherchant des réponses sur internet, donne la météo, peut créer un bulletin d'actualités personnalisé, énumérer les derniers résultats sportifs... Bref, quand vous avez les mains occupées ou que votre smartphone n'est pas à portée, c'est la source d'information et de divertissement idéale.Si vous souhaitez plutôt vous tourner sur des produits haut de gamme, n'hésitez pas à consulter notre comparatif consacré aux meilleures enceintes connectées du marché.