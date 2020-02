Économisez jusqu'à 38% sur les appareils Amazon

Encore des bons plans chez Amazon

Streaming, musique et lecture à l'honneur

Alors que les soldes d'hiver viennent de prendre fin, Amazon joue les prolongations et propose quelques-uns de ses produits high tech phares en promotion, jusqu'à -38%. La majorité des appareils est disponible avec la livraison gratuite, à domicile ou en point retrait, voire en accélérée pour les adhérents au programme de fidélité Amazon Prime, qui peuvent ainsi être livrés en 1 jour.Pour rappel, il est possible de bénéficier d'un mois d'essai gratuit à Amazon Prime, sans engagement, pour tester la livraison rapide, mais aussi les autres services du e-commerçant, tels que sa plateforme de streaming de films et séries : Prime Vidéo, ou encore pour obtenir un accès prioritaire aux Ventes Flash. Mais aussi pour soutenir mensuellement - et gratuitement - votre créateur de contenu préféré sur Twitch.La premier appareil Amazon proposé en promotion sur la plateforme du e-commerçant est le Fire TV Stick, à 24,99€ au lieu de 39,99€. Similaire au Chromecast de Google, cette clé multimédia combinée à une télécommande vocale Alexa permet d'accéder au contenu de Prime Vidéo, Netflix, Youtube, Molotov, ARTE, France 24, et bien plus encore.Cet appareil équipé d'un processeur quadricoeur de 1,3GHz permet au streaming vidéo d'être rapide et fluide. En parallèle, la clé offre 8 Go d'espace de stockage pour y installer des applications et des jeux, pour lesquels le Fire TV Stick dispose de 1Go de RAM. Si sa résolution de 1080p jusqu'à 60 fps vous semble légère, vous pouvez optez pour Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD Incontournable pour les amateurs de domotique, l'Echo Dot de troisième génération se présente comme une enceinte connectée, qui cache un assistant qui peut presque tout faire ! Grâce à Alexa, l'intelligence artificielle d'Amazon, vous pouvez contrôler par simple commande vocale la musique que vous souhaitez écouter, via Amazon Music, Apple Music, Spotify ou encore Deezer, et régler son volume.Bien sûr, Alexa pourra également répondre à vos questions, vous annoncer la météo, vous permettre de contrôler d'autres appareils connectés compatibles, vos éclairages et thermostats, ou tout simplement régler des alarmes. Via votre Echo Dot 3, vous pourrez aussi contacter vos proches qui en possèdent également une, par appel ou message via l'application Alexa ou encore Skype. La Amazon Echo Dot 3 est actuellement disponible à 39,99€ au lieu de 59,99€.Consacrée meilleure liseuse 2020 en termes de rapport qualité/prix par nos équipes, la Kindle Paperwhite est tout simplement la référence des liseuses, actuellement à 99,99€ au lieu de 129,99€. Fine et légère, elle propose également une navigation fluide grâce à sa réactivité exemplaire.Elle dispose également d'un écran très agréable, avec un éclairage maitrisé, réglable pour s'adapter parfaitement à la luminosité ambiante. Elle est également certifiée IPX8, c'est-à-dire qu'elle est résistante à l'eau douce pour une immersion jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes.Enfin, il suffit d'une seule charge de batterie, complète en trois heures, pour tenir plusieurs semaines. Bien sûr, tout dépend du volume d'utilisation ! Si ce modèle retient votre attention mais que vous souhaitez plus d'informations à son sujet, n'hésitez pas à consulter notre test de la Kindle Paperwhite Pour finir, Amazon propose également une promotion sur son Echo Show, disponible au prix de 69,99€ au lieu de 89,99€. Cet appareil connecté pourrait être résumé ainsi : il s'agit de l'Echo Dot, mais avec un écran compact de 5,5 " personnalisable !Alexa, l'assistant d'Amazon est évidemment présent pour vous permettre de gérer votre agenda, créer des listes, obtenir la météo ou des informations sur le trafic routier, ou encore pour vous aider à cuisiner en affichant des recettes à suivre, étape par étape.Comme pour l'Echo Dot, cet écran connecté vous permettra de contrôler vos autres appareils connectés, luminaires et thermostats, par simple commande vocales. Mais aussi de passer des appels vocaux ou vidéos à vos proches qui possèdent un appareil Echo compatible.Amazon propose donc une prolongation bienvenue des soldes d'hiver 2020, qui peut faire office de rattrapage pour les retardataires. Comme toujours, ne tardez pas à faire votre choix : ces offres ne sont pas éternelles !