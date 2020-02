Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD à 44,99€ au lieu de 59,99€

Amazon : 25% de réduction sur le Fire TV Stick 4K Ultra HD

Idéal pour regarder vos programmes préférés

Les soldes jouent les prolongations du côté d'Amazon. En effet, le géant de l'e-commerce effectue une promotion non négligeable sur l'achat du Smart TV Fire Stick 4K Ultra HD. Alors qu'il est initialement vendu à 59,99 euros, le boitier multimédia voit son tarif baisser à 44,99 euros ; soit une jolie réduction de 25%.Comme il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d'achat, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile. En général, il faut compter 3 à 4 jours pour réceptionner. Pour une livraison plus rapide en 1 jour ouvré, vous pouvez toujours tester l'abonnement Amazon Prime pendant une durée de 30 jours.Véritable concurrent du fameux Google chromecast ou encore de l'apple TV, le Fire TV Stick 4K Ultra HD fourni avec sa télécommande est une clé HDMI qui se branche à votre téléviseur.Grâce au système d'exploitation Fire OS, l'utilisateur pourra visionner et retrouver ses applications préférées comme Amazon Prime Video, Google play, Netflix, YouTube, Molotov ou encore myCanal à condition que la smart TV soit branché à un réseau wifi.Le petit appareil d'un poids de 53,6 grammes embarque un processeur Quadricœur 1,7 GHz et supporte surtout les normes 4K Ultra HD, HDR, HDR10, Dolby Vision, HLG et HDR10+.