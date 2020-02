Caméra de surveillance connectée 1080p avec vision nocturne à moins de 30 € grâce aux soldes Amazon

Petit prix et livraison offerte sur Amazon

Une surveillance en continu, même la nuit

Pour être tout à fait précis, l'appareil vous est proposé actuellement au prix de 29,99 €, au lieu de 70,99 € en temps normal. Cela correspond donc à une réduction de 58 % ! Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule : en la commandant, vous bénéficiez de la livraison gratuite Amazon, puisque votre panier dépassera les 25 euros ! Peut-être l'occasion d'en profiter pour acheter d'autres produits sur le site ?Quoi qu'il en soit, en optant pour la caméra de surveillance connectée de TeSecu, vous ferez le choix de la sécurité. Facile à installer et à associer à l'application mobile, le dispositif sera votre meilleur allié pour observer votre domicile en votre absence. Grâce à son socle pivotant à 360° horizontalement et à 110° verticalement, aucun détail n'échappera à son objectif, capable de filmer en Full HD 1080p. Une performance qu'il peut également accomplir la nuit, puisqu'il est doté d'un système de vision nocturne.Et s'il détecte un mouvement habituel, l'appareil vous enverra immédiatement une notification pour vous prévenir. Mais il ne vous dérangera pas au moindre événement : il intègre un algorithme avancé de reconnaissance, qui sait distinguer une présence humaine de celle de vos animaux domestiques, d'insectes volants, etc.Enfin, la caméra embarque un système audio bidirectionnel. Vous pouvez ainsi communiquer à distance avec vos enfants ou vos animaux, en leur parlant via les haut-parleurs intégrés et en les écoutant grâce au son capté par le micro.Ce bon plan est l'occasion idéale de profiter des soldes d'hiver jusqu'au dernier jour chez Amazon ! Et à ce prix, vous auriez tort de vous priver !