Caméra de surveillance connectée : les offres à ne pas louper avant la fin des soldes d'hiver 2020

Toujours garder un œil sur sa maison

Les bons plans de caméra connectée à surveiller de près sur Amazon

Avez-vous bien profité des soldes d'hiver 2020 ? Si ce n'est pas encore le cas, ne tardez plus : elles s'achèvent ce mardi 4 février 2020, tout du moins si l'on en croit les dates officielles. Heureusement, vous pouvez toujours profiter de réductions sur différents sites e-commerce, à commencer par Amazon.La plateforme vous propose notamment des promos séduisantes sur des caméras de surveillance connectées . Et pour vous aider à faire le bon choix, nous vous avons sélectionné les offres les plus intéressantes, qui vous permettront de sécuriser votre maison à moindre coût. Ce dispositif vous aide en effet à surveiller en permanence votre domicile et à détecter d'éventuels mouvements inhabituels. Une bonne façon de vous protéger contre les intrusions ou de réagir rapidement en cas d'accident domestique.La première caméra de surveillance est signée par l'entreprise ieGeek, spécialisée dans les systèmes de sécurité à domicile. Et en ce moment, elle bénéficie d'une promotion immanquable : 60 % de réduction, à 59,99 € au lieu de 149,99 € ! Ce modèle est prévu pour une utilisation en extérieur : il est capable de filmer sous la pluie comme de nuit, grâce à sa construction robuste et à sa vision nocturne. La caméra enregistrera alors des images en Full HD 1080p, qui seront facilement accessibles depuis n'importe quel smartphone. De plus, s'il détecte un mouvement suspect, le dispositif enverra automatiquement une alerte à son propriétaire, en lui donnant également la possibilité d'émettre un son pour dissuader les éventuels intrus. À la manière d'un chien de garde robotisé, en quelque sorte.Par ailleurs, si vous voulez plutôt garder un œil sur votre intérieur, vous pouvez opter pour le dôme de surveillance de Netvue. Doté d'un angle de vision à 360° horizontalement et à 100° verticalement, il vous permettra de contrôler toute une pièce en un clin d'œil. Et la caméra poursuivra son œuvre à toute heure : sa vision nocturne vous offrira des images nettes, y compris la nuit. Les vidéos, en haute résolution (Full HD 1080p), seront alors stockées sur une carte SD ou directement dans le cloud. Enfin, l'appareil est équipé d'un système audio bidirectionnel, par exemple pour communiquer avec vos proches restés à la maison pendant que vous êtes en déplacement. Alors n'hésitez plus : la caméra de surveillance Netvue est proposée en ce moment à 35,18 €, contre 85,99 € habituellement (-59 %) !Passons ensuite à la caméra de surveillance connectée Welcome, par Netatmo, qui met particulièrement l'accent sur la sécurité. Car si elle permet, de façon classique, de filmer l'intérieur d'une maison, elle ajoute une couche intelligente au traitement des images. En effet, l'appareil est doté d'une technologie de reconnaissance faciale, capable d'identifier les individus chez vous. Ainsi, s'il s'agit d'un visage connu, le dispositif peut simplement vous envoyer son nom, via une alerte sur votre smartphone (une notification que vous pouvez désactiver). Mais s'il ne reconnaît pas la personne, il vous alertera alors, via un enregistrement photo et/ou vidéo de l'intrus. De plus, l'équipement est également en mesure de détecter le son d'une alarme, par exemple anti-incendie, et de vous prévenir au plus vite, pour vous permettre de réagir rapidement. La caméra intelligente de Netatmo est actuellement disponible au prix de 179,99 € sur Amazon.Enfin, pour surveiller l'extérieur de votre maison, vous pouvez choisir la caméra de sécurité connectée Dericam. Facile à installer et compatible avec iOS et Android, elle vous apportera une grande sérénité au moment de quitter votre domicile. Car rien n'échappera à son œil aiguisé : elle peut couvrir un vaste territoire, grâce à sa vue horizontale à 355° et verticale à 90°, et filmer de nuit, ou encore sous la pluie. Mais elle sait aussi faire preuve de précision, à l'aide de son zoom optique pouvant agrandir jusqu'à 4 fois les images, par ailleurs enregistrées en HD 1080p. Et en cas de mouvement inhabituel, l'appareil pourra vous alerter rapidement via une notification sur votre smartphone ou un mail. Un dispositif complet donc, et en promotion, à 126,64 €, au lieu de 199,99 €, sur Amazon.Avec les bons plans sur les caméras de surveillance connectées, vous pouvez renforcer la sécurité de votre domicile sans vous ruiner. De quoi partir l'esprit léger, au travail comme en vacances !