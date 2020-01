Sécurisez votre appartement avec la caméra de sécurité connecté Dome 1080p à 29,99 € chez Amazon

La caméra de surveillance connectée Tesecu à 29,99€

Une caméra connectée

Cette caméra de surveillance filme en HD 1080p, sur un angle total vertical et horizontal de 360°. Sans fil, vous pouvez déplacer la caméra où bon vous semble dans les pièces de la maison. Elle est équipée d'une détection de mouvement qui vous alerte directement sur votre smartphone. Cette fonctionnalité intelligente sait faire la différence entre le mouvement humain et les mouvements d'animaux et ne vous envoie pas de fausse alerte. En outre, vous pouvez utiliser la fonction audio bidirectionnelle qui vous permet de vous adressez aux personnes dans la pièce depuis votre smartphone.La caméra de surveillance Tesecu est connectée en WiFi. Tout le contenu filmé est dispoible en temps réel directement sur votre smartphone. Les alertes que vous recevez sur votre smartphone vous permettent de réagir au plus vite lorsque la caméra détecte une anomalie. Le reste du contenu vidéo est stocké sur le Cloud où vous pouvez le visionner en cas de besoin. La configuration de la caméra est simple et rapide: toutes les instructions sont disponibles depuis l'application à télécharger facilement en scannant un QR code.Obtenez cette caméra de sécurité à 29,99€ seulement et rendez vous sur Clubic pour toutes les autres soldes Amazon!