Caméra de surveillance connecté 1080p à moins de 30€

Dans son rapport trimestriel, Netflix a choisi de mettre en avant sa série phare du moment, The Witcher. Et pour démontrer sa popularité, présentée comme largement supérieure à celle de sa rivale, The Mandalorian, l'entreprise s'est appuyée sur les données de Google Trends. Mais en réalité, les statistiques ne sont pas toutes en faveur du programme de dark fantasy.