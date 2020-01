Caméra de surveillance connecté et vision nocturne Dome à -60% grâce aux soldes amazon !

La caméra de surveillance Tesecu

Une caméra connectée

Cette caméra dome a un angle de 360° grâce à sa tête complètement amovible. C'est une caméra d'intérieur sans fil , qui se tient debout sur un socle. Vous pouvez donc la déplacer au gré de vos besoins. Elle filme directement en HD 1080p, et grâce à son super angle de vue, elle ne manque aucun détail! Equipée d'une technologie de détection de mouvement, elle vous alerte dès qu'elle détecte un corps humain en mouvement. Elle est conçue pour ignorer les mouvements des animaux domestiques ou des lumières afin d'éviter les fausses alertes.Cette caméra a l'avantage d'être connectée en WiFi, ce qui lui permet d'envoyer des notifications à votre smartphone où que vous soyez. Tout le contenu vidéo est stocké directement sur le Cloud. En outre, la caméra a une fonction audio bidirectionnelle et un zoom: vous pouvez donc vous adresser aux personnes présentes dans la pièce, et zoomer sur certaines zones pour plus détails. L'installation facile vous est guidée depuis votre smartphone grâce à un QR code. Obtenez cette caméra pour seulement 29,99€ au lieu de 70,99€!Offrez-vous cette caméra de surveillance grâce au soldes d'hiver Amazon et découvrez encore plus de soldes grâce aux bons plans Clubic!