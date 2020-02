Bons plans Amazon : Moins de 100€ pour 1To de stockage avec le SSD 2.5" SATA III WD Blue

Un SSD à ne pas rater

Performant et robuste

Nous sommes chez Amazon pour cette bonne affaire. Attention car les stocks sont extrêmement limités. Vous allez donc devoir rapidement faire votre choix. Bien entendu, le site américain spécialisé dans la vente en ligne met à votre disposition la livraison gratuite à domicile et le paiement en quatre fois.Vous pouvez aussi choisir de récupérer votre commande à un point retrait sans frais supplémentaires. La garantie fabricant de ce produit est valable pendant trois ans et une assurance complémentaire d'un an contre les pannes est proposée par Amazon contre 9,49€. Passons aux spécificités de l'article concerné par cette promo.Le SSD WD Blue est un modèle interne de 2.5 pouces doté d'une interface SATA 6.0 Gb/s. Il dispose d'une capacité de stockage de 1 To. Il pourra donc accueillir un maximum de données comme des vidéos, des jeux ou encore des logiciels volumineux. Cet exemplaire est également pourvu de la technologie NAND 3D qui vient booster ses performances et lui permet de consommer peu d'énergie. En ce qui concerne la vitesse de lecture séquentielle, elle s'élève à 560 Mo/s contre 530 Mo/s en écriture séquentielle. Les capacités sont de haute volée.Une autre qualité indéniable de ce SSD signé Western Digital se trouve du côté de sa fiabilité. En effet, le fabricant estime sa durée moyenne de bon fonctionnement entre pannes d'environ 1,75 million d'heures. Il s'agit tout simplement d'un des exemplaires les plus endurants et fiables sur le long terme. Enfin, sachez que ce SSD est compatible avec la plupart des ordinateurs du marché et qu'il améliorera votre machine dans de nombreux domaines (temps de démarrage, chargement des fichiers, des jeux vidéo...). Voilà un périphérique indispensable si vous êtes souvent face à votre PC.Ce n'est pas la première fois que le SSD WD Blue passe par notre section réservée aux bons plans. Il s'agit d'une valeur sûre qui délivre d'excellentes performances. Foncez sur cette promotion qui disparaîtra très bientôt !