Soldes Darty: Amibot aspirateur et laveur robot à moins de 300€

L'aspirateur robot Amibot à 289€

Un aspirateur autonome

A presque -60%, l'aspirateur robot Amibot est en super-soldes chez Darty! Cet aspirateur deux-en-un fonctionne grâce à une brosse en caoutchouc qui ne s'enraye pas et aspire tous les poils d'animaux et poussières. Le robot Amibot contient aussi un réservoir d'eau et de liquide pour nettoyer le sol, équipé d'une lavette éponge en microfibre. Neuf détergents sont livrés avec le robot avec des senteurs différentes. L'aspirateur peut se glisser sous vos meubles et monter sur des tapis, et intègre plusieurs modes différents adaptés à plusieurs degrés de saleté.Pendant votre absence, l'aspirateur autonome Amibot aspire et lave le sol: il vous suffit de le programmer avant de partir, et il n'aura plus besoin de vous jusqu'à la fin du nettoyage. Au fur et à mesure, le robot apprend à connaître votre maison et nettoie les surfaces plus intelligemment avec le temps. Un mode MAX permet d'augmenter la puissance d'aspiration pour les surfaces les plus sales. Le mode Spot se concentre sur une petite zone particulièrement sale, et le mode Edge est conçu pour aspirer le long des obstacles et des murs.Obtenez ce super robot aspirateur et gagnez un maximum de temps sur le nettoyage de vos surfaces!