Soldes Amazon : Ring Fit Adventure pour Nintendo Switch à seulement 59,99€ au lieu de 82,99€

Ring Fit Adventure en promotion

Jouer et se dépenser en famille ou en solo

En rupture de stock dans plusieurs pays suite à son succès, Ring Fit Adventure sera réapprovisionné sur Amazon en France à partir du 21 janvier 2020. Mais il est déjà possible de le commander, et avec une baisse de prix en prime. Il est actuellement possible d'acquérir le jeu et son accessoire pour 59,99 euros, contre 82,99 euros habituellement. L'article est expédié et vendu par Amazon, la livraison gratuite en 1 jour ouvré est donc disponible pour les membres Prime. Pour les autres, c'est la livraison standard qui est offerte.Après un Nintendo Labo mitigé qui n'a pas vraiment séduit, Big N s'est bien rattrapé avec Ring Fit Adventure, son deuxième grand accessoire pour jouer avec la Switch. Son concept, qui rappelle Wii Sports, est simple. Il faut attacher les Joy Con au cercle et à la ceinture inclus dans le pack pour profiter de plusieurs jeux. L'objectif est de pratiquer une activité physique tout en jouant. Des fonctionnalités comme la mesure du rythme cardiaque ou le nombre de calories dépensées sont d'ailleurs disponibles. Idéal pour bouger durant l'hiver tout en évitant le froid et la pluie !Pour en savoir plus sur ce produit, nous vous conseillons la lecture de notre test complet de Ring Fit Adventure . Un concept qui nous a particulièrement plu.