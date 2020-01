Soldes Amazon 2éme démarque: Caméra de surveillance connecté full HD 1080p à seulement 26,39€

La caméra de surveillance Wansview à 26,34€

Une caméra connectée

La caméra de surveillance Wansview est une caméra HD qui filme en 1080p pour vous permettre d'examiner jusqu'au moindre détails. Sa vision nocturne améliorée vous garantit cette même précision jusqu'à 20m dans la pénombre. Elle est parfaitement étanche et résistante, et conçue pour fonctionner aussi bien par beau temps que sous les intempéries. Elle est équipé d'un détecteur de mouvement qui vous alerte lorsque quelq'un arrive. Installée sans fil, sa mise en place est facile et l'utilisation intuitive.Cette caméra a l'avantage de se connecter en WiFi à votre smartphone ou tablette, afin que vous puissiez à tout moment jeter un oeil sur ce qui se passe autour de la maison. Elle peut diffuser les images à plusieurs smartphones en même temps, ce qui permet à plusieurs utilisateurs d'avoir accès à la surveillance caméra. Lorsque la caméra détecte du mouvement, vous êtes directement alerté sur votre smartphone. Enfin, vous pouvez la lier à votre assistant vocal Alexa et demander à voir simplement par la voix.Cette caméra est disponible à prix réduit grâce à la deuxième démarque des soldes Amazon: profitez-en!