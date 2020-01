Xiaomi Redmi Note 8 et Realme 5 : deux très bons smartphones pas chers pour les Soldes 2020

Soldes 2ème démarque : deux smartphones à moins de 150€

Les smartphones connaissent aujourd'hui d'immenses variations en prix, gamme et qualité. Il est parfois difficile de distinguer quel modèle ou quelle marque et le mieux adapté à un certain usage. C'est pourquoi les sélections et bons plans Clubic sont là pour vous aider! Et aujourd'hui, on vous présente deux smartphones à petit prix et de bonne qualité.Le smartphone du constructeur chinois Xiaomi Redmi Note 8 est lui aussi à moins de 150€, et présente des performances et une qualité de très bon niveau. Pour 139,98€, le Redmi Note 8 a un grand écran de 6,3 pouces qui ocupe 90% de la surface à l'avant. Lui aussi possède un processeur octa-core Snapdragon 665 et 3Go de RAM. La batterie est elle aussi très longue durée grâce à sa capacité 4000mAh. Enfin, sa caméra présente des compétences exceptionnelles, avec trois capteurs, un mode intelligent qui adapte les paramètres de prise de vue, et une caméra avant équipée d'un mode "beauté" pour améliorer les selfies. Bref, ce sont des smartphones de très belles qualité pour des prix très réduits!Le Realme 5 est un smartphone 64Go aux grandes qualités qui offre des performances hors du commun pour un prix si bas. Il a un grand écran de 6.5 pouces qui occupe presque toute la surface du smartphone (89%). Le capteur d'empreinte est situé au dos, sur la jolie coque métallique bleue. Il fonctionne avec 3Go de RAM, un processeur Qualcomm Snapdragon 655 et surtout, sur une batterie très longue durée de 5000mAh qui tient facilement plus de 24h sans recharge. Enfin, la caméra arrière se compose de trois capteurs différents qui délivrent de très belles images.Profitez de ces smartphones en soldes à petit prix au plus vite car les offres ont une durée limitée!