Soldes 2020 Amazon: la sélection domotique de Clubic chez Imou, Somfy, ieGeek

La domotique connectée: indispensable contemporain

La domotique connectée en soldes sur Amazon

Outils indispensables pour équiper votre maison, les caméras de surveillances et détecteurs de fumée sont en promo sur Amazon! Thermostats connectés, caméra de surveillance ultra performantes et détecteurs de fumée réglementaires, Amazon a tout ce dont on a besoin. Voici quatre produits à prix réduits que vous allez apprécier, dénichés en soldes par la team Clubic!Profitez de la vente flash Amazon (fin dans moins de 8h) sur la caméra de surveillance WiFi ieGeek. Cette caméra de surveillace extérieure filme en HD 1080p. Construite en aluminium, elle est particulièrement solide et étanche et adaptée pour filmer de nuit ou même par mauvais temps en Haute Définition. Son système de détecteur de mouvement est adaptable: vous pouvez définir des zones pour lesquelles le mouvement ne lance pas l'alarme pour vous permettre de circuler librement. Elle intègre une fonction d'interphone vocale bidirectionnelle afin d'entendre et de répondre. Bien-sûr, elle se connecte en WiFi directement à votre smartphone afin que vous puissiez répondre et observer depuis n'importe où.Le deuxième produit de cette sélection est un détecteur de fumée Smartwares Smart Home Pro à 32,64€ au lieu de 44,99€. Il détecte la fumée sur 40m² et l'alarme émet jusqu'à 85dB. Il est contrôllable depuis l'application HomeWizard Link, mais cela nécessite l'installation d'une base additionnelle (non fournie). Il fonctionne cependant sans la base, et l'installation est rapide et facile. Les détecteurs de fumée sont une obligation légale dans les maisons et appartements en France: n'attendez plus pour vous procurer celui-ci!Champions de la domotique connectée, les thermostats connectés vous permettent de contrôler la température de la maison à distance. Le Somfy est à 139,32€ au lieu de 199,99€ en exclusivité sur Amazon. C'est un thermostat sans fil, connecté à l'application sur votre téléphone. Géolocalisée, l'application augmente la température lorsque vous vous rapprochez de la maison et la diminue lorsque vous vous en éloignez. Vous pouvez aussi contrôler la température où que vous soyez depuis l'application où directement sur le panneau tactile du thermostat. Il fonctionne aussi avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.Pour finir, voici la caméra de surveillance Imou à 54,99€ au lieu de 64,99€. Elle fonctionne sans fil en WiFi, connectée à une application qui vous permet de contrôler l'image vidéo et de commander les réglages. Caméra d'intérieur, elle a une fonctionnalité bidirectionnelle qui permet d'adresser les personnes présentes dans la pièce avec autant de clarté qu'au téléphone. L'avantage majeur de cette caméra est son capteur rotatif allant de 0° à 355°, plus une fonction de zoom qui vous permet de contrôler vos intérieurs dans les détails. Elle est facile et rapide à installer!Profitez de ces bons plans au plus vite avant la fin des offres, en exclusivité sur Amazon!