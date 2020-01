Soldes Amazon : Profitez du Realme 5 Pro 128 Go en promo à 179€ au lieu de 199€

Un code promo sur Amazon

Une fiche technique de feu

Le Realme 5 Pro est affiché au tarif de 199 euros sur Amazon. Mais à l'occasion des soldes, il est possible d'entrer le code R973H2PZ lors du paiement pour bénéficier d'une remise de 10% sur le produit. L'appareil revient alors à 179 euros, un prix très faible relativement aux performances du mobile. Pour rappel, Realme est considéré comme le nouveau Xiaomi, avec d'excellents smartphones à bas prix. Et le 5 Pro est le meilleur exemple de cette politique agressive. Le code s'applique aussi bien sur le coloris bleu que le vert, mais seulement pour la configuration 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.Pour ce prix, les caractéristiques techniques du téléphone sont sensationnelles, jugez par vous-même. On retrouve un écran LCD de 6,3 pouces définition FHD+ et ratio 19,5:9 avec encoche en forme de goutte d'eau pour loger le capteur photo frontal de 16 MP et ouverture f/2.0. Au dos, le mobile est équipé d'un lecteur d'empreintes et d'un quadruple capteur photo. Le module principal de 48 MP et f/1.8 est épaulé par un ultra grand angle de 8 MP f/2.2, d'un macro objectif de 2 MP f/2.4 et d'un capteur de profondeur 2 MP f/2.4.Les performances sont assurées par un SoC Snapdragon 712. Côté logiciel, c'est ColorOS 6 basé sur Android 9 Pie qui est proposé. Une mise à jour vers Android 10 est prévue courant 2020. Enfin, l'autonomie est confiée à une batterie de 4035 mAh avec recharge rapide VOOC3.0 20W pour passer de 0 à 50% en 30 minutes.Vous trouverez d'autres modèles à moins de 200 euros dans notre comparatif de smartphones pas chers , mais actuellement il est dur de rivaliser avec ce Realme 5 Pro.