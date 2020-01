Jusqu'à -30% sur les montres connectées Fitbit

Les montres connectées Fitbit en promo sur Amazon

La montre Fitbit charge à 119,90€ au lieu de 149,95€

La montre connectée est devenue un compagnon incontournable de nos quotidiens modernes. C'est un assistant pour nos vies actives qui nous connecte à notre corps et nous permet de suivre en direct nos activités physiques et sportives. Les bracelets Fitbit excellent sur ce point: ce sont des objets aussi jolis que confortables, dont les modèles se déclinent en plusieurs styles et couleurs. En ce moment, trois modèles Fitbit sont en promo sur Amazon, et il y en a pour tous les goûts. On vous en parle sans plus attendre!La montre connectée Fitbit charge est un simple bracelet, mince, discret et noir. Elle vous prévient des appels et SMS si votre smartphone est à proximité. Spécialement conçue pour le sport, le bracelet souple et léger reste agréable lors de vos activités sportives. La montre est étanche jusqu'à 50m, ce qui vous permet de nager et plonger avec votre montre au poignet pour analyser vos performances de natation. Elle enregistre vos pas, votre fréquence cardiaque et a un programme de suivi du sommeil. La montre vous pousse dans vos activité avec le programme Bouger Plus qui vous encourage à marcher. Enfin, elle propose un programme de respiration personnalisée à vos besoin pour gérer le stress.Dans sa belle couleur lilas, la FitBit Versa Lite met le design à l'honneur. Plus grande que la Fitbit charge, elle présente un cadran carré métallisé avec un écran de 1.34 pouces. Le bracelet souple est interchangeable avec d'autres modèles vendus séparément pour un style déclinable à l'infini. La Fitbit Versa Lite connectée vous permet l'accès à vos notifications des réseaux sociaux, appels et SMS, ainsi qu'à la musique. La Versa Lite vous accompagne aussi dans vos activités sportives: 15 sports sont disponibles au suivi depuis la montre, ainsi que la fréquence cardiaque, le nombre de pas et le suivi du sommeil. Elle est en promo à 119€ seulement en ce moment sur Amazon!Finalement, la Fitbit Ionic est la plus grande des trois avec son écran de 1.42 pouces. Elle est disponible à 199€ au lieu de 299€, en couleur bleu ardoise et orange metallisé. Elle est spécifiquement conçue pour le sport: des séances de sports personnalisées qui évoluent au fil de vos commentaires sont proposées à l'écran, afin de mieux répondre à vos besoins physiques. Le GPS intégré effectue un suivi des distances et vitesse de parcours ainsi que le dénivelé effectué. L'intensité de l'effort réalisé est reflété par un décompte de calories brûlées et le suivi de fréquence cardiaque. Un mode intelligent reconnait les activités sportives pratiquées et effectue un suivi long terme de vos performances. Bref, c'est une montre connectées pensée pour les sportifs dont les performances ne vous décevront pas. Profitez-en dès maintenant grâce à la promo Amazon!Les montres connectées sont maintenant disponibles à prix réduit pour vous sur Amazon. Alors pour ce remotiver dans le sport en ce début d'année, on en profite!