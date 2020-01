Crucial SSD interne MX500 500Go à moins de 62 euros

La promo cruciale de ce début d'année

Le SSD qu'il vous faut pour ce début d'année

Nous sommes chez Amazon pour cette bonne affaire. Le site américain met à votre disposition la livraison gratuite en France métropolitaine. Les abonnés au service Amazon Prime peuvent même recevoir leur commande sous un jour ouvré. Pensez donc à activer votre essai gratuit (ou 49€/an). Sachez aussi que la garantie constructeur est valable pendant cinq ans. Vous pourrez aussi protéger ce produit face aux pannes pendant un an contre 9,49€ supplémentaires. Il est grand temps de passer aux caractéristiques de cet article.Ce SSD Crucial est un modèle interne avec une capacité de stockage de 500 Go. Vous pourrez donc sauvegarder un maximum de fichiers volumineux avec ce modèle. Ce dernier est au format 2,5 pouces et peut donc être utilisé sur n'importe quel ordinateur. Concernant ses spécificités techniques, il dispose d'une interface SATA 6,0 Gb/s, d'une vitesse de lecture séquentielle de 560 Mo/s et de 510 Mo/s en écriture séquentielle. Grâce à la technologie NAND 3D, cet exemplaire dispose d'une vitesse améliorée. Votre PC démarrera donc plus rapidement et les temps de chargement de vos jeux seront drastiquement réduits.Le SSD fabriqué par Crucial est également une valeur sûre pour protéger les données stockées. En effet, une fonction bien spécifique permet de conserver l'intégrité de vos fichiers en cas de coupure de courant impromptue. De plus, le cryptage sur base matérielle AES 256-bit répond présent pour préserver vos informations personnelles face aux menaces du web (hackers, pirates, virus...). Enfin, un guide d'installation est compris dans la boîte pour vous aider à installer facilement le SSD dans votre ordinateur.Ce n'est pas la première fois que le SSD Crucial apparaît dans notre section consacrée aux bons plans. C'est plutôt normal puisqu'il s'agit d'un produit de grande qualité qui simplifiera et fluidifiera la navigation sur votre PC. Un périphérique absolument indispensable de nos jours.