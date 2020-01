Offrez-vous le Pack PS4 Collector Death Stranding pour seulement 159,99€ chez Amazon

L'édition collector de Death Stranding pour PS4 disponible sur Amazon

Une mallette et une statue

Affichée au lancement au prix de 199,99€, Death Stranding Collector's Edition pour PS4 est actuellement vendu pour 159,99€ sur Amazon. Une occasion intéressante pour les amoureux de ce jeu qui aura beaucoup divisé la communauté comme la critique et s'est présenté comme l'OVNI vidéoludique de l'année 2019. L'article est expédié et vendu par Amazon, avec toutes les garanties que cela apporte. La livraison est gratuite en France métropolitaine pour tous les utilisateurs et en 1 jour ouvré pour les membres Prime.Mais que contient-elle, cette édition collector ? Vous retrouvez d'abord bien entendu le jeu complet sur Blu-Ray. Vous avez ensuite droit à un boîtier Steelbook, une mallette de transport BRIDGES, une statuette Capsule BB, un porte-clé Ludens, des objets en jeu (lunettes de soleil "Masque de Ludens" dorées, squelette renforcé doré, squelette tout-terrain doré, plaque de blindage dorée) et la bande-originale de Death Stranding.Pour en savoir plus sur le jeu, n'hésitez pas à lire notre test de Death Stranding . Un titre que notre testeur a adoré.