Vente flash Amazon : Logitech est à l'honneur avec de belles promo

Des ventes flash Amazon sur les gammes gaming (et pas que) de Logitech

Des souris, un clavier gaming, un micro-casque et une webcam

Chez Amazon, les bons plans c'est tout au long de l'année ! Il suffit de fouiller un peu pour tomber sur les perles rares, des produits de bonne qualité à bas prix grâce à un généreuse réduction. C'est justement le rôle de l'équipe Bons Plans de Clubic, qui vous propose ici une sélection de six articles de la marque Logitech.Tous les appareils que nous vous décrivons ci-dessous sont expédiés et vendus par Amazon, avec toutes les garanties que cela implique concernant la livraison, le service client et l'assistance produit. La livraison est gratuite en France métropolitaine que vous soyez membre Prime ou non. Si vous êtes abonné, vous gagnerez par contre quelques jours sur la livraison.Et c'est parti pour la présentation des produits. La plupart d'entre eux sont clairement orientés gaming, on vous le dit d'entrée de jeu. Du côté des prix, on est situé dans une fourchette allant de 29,99 euros à 69,99 euros.Nous commençons donc par le clavier gaming mécanique Logitech G512 SE. Affiché habituellement au tarif de 109 euros, il est actuellement disponible pour la somme de 69,99 euros. Il s'agit d'un clavier AZERTY français conçu à partir d'un alliage en aluminium et magnésium, lui octroyant solidité et design premium. Pour les joueurs les plus exigeants, le G512 SE est équipé d'un dispositif de relais USB pour un temps de latence minimal.Et qui dit gaming, dit clavier avec éclairage RVB, avec ici l'intégration également de la technologie LIGHTSYNC pour que les lumières s'adaptent à ce qu'il se passe en jeu. Une expérience immersive vraiment agréable. Autre petit plus apporté par cet appareil : le choix donné à l'utilisateur entre un switch mécanique mode Tactile ou mode Linear, ce dernier permettant une frappe extrêmement rapide.On poursuit avec cette fois un casque gaming : le G332 de Logitech. Il s'agit d'un modèle filaire, vendu ici 29,99 euros au lieu de 59,99 euros (coloris noir et blanc seulement). Son câble jack 3.5mm le rend compatible aussi bien pour ordinateur que pour console PS4 ou Xbox One, dont les manettes embarquent un port audio ainsi qu'une prise pour adaptateur. Confortable, le casque est équipé d'oreillettes pivotantes jusqu'à 90 degrés.Grâce à ses larges transducteurs audio de 50 mm, le G332 offre un son fidèle et immersif pour profiter à fond de l'ambiance des titres. Avec son micro 6mm, le casque est aussi un moyen de communication pour les jeux en ligne. A ce propos, l'appareil est doté d'une fonctionnalité de sourdine Flip-up bien pratique : il suffit d'éloigner le micro avec le système de tige pour passer automatiquement en muet. Idéal quand on doit éternuer, qu'on mange ou qu'on parle à quelqu'un à côté de soi et qu'on veut éviter ce bruit à ses partenaires de jeu.Besoin d'une souris gaming ? Alors vous êtes au bon endroit. Elle est devenue un classique par son excellent rapport qualité-prix, nous voulons bien entendu parler de la célèbre Logitech G402 Hyperion Fury, aujourd'hui disponible pour seulement 29,99 euros sur Amazon. Légère et rapide, elle dispose de huit boutons programmables, indispensable pour être performant sur certains jeux. Pour les amateurs de bind ou ceux qui veulent s'y mettre sans se ruiner, vous avez la solution.La G402 Hyperion Fury offre un suivi optique jusqu'à 4000 PPP (DPI), très largement suffisant pour 99,9% des joueurs. Il est probable que vous la configurerez avec moins de DPI tant 4000 est une sensibilité élevée, mais vous savez au moins que vous avez la possibilité d'aller aussi haut. Filaire, cette souris gaming offre également un temps de latence particulièrement réduit pour prendre un avantage lors de parties en ligne, notamment sur les FPS.Nous vous proposons aussi une autre souris gaming filaire de Logitech : la G502 HERO, vendue en ce moment 39,99 euros contre 89,99 euros normalement. Un produit encore plus haut de gamme que la G402 évoquée plus haut avec pas moins de 11 boutons personnalisables pour les binds et une précision allant jusqu'à 16 000 PPP. Sachant que 4000 est déjà beaucoup, on vous laisse imaginer le résultat avec la G502 HERO.Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Souris trop lourde ou trop légère à votre goût ? Son poids est ajustable grâce à la présence de cinq poids de 3,6 g chacun inclus avec la souris. Les clics gauche et droite reposent sur un système de bouton mécanique et la technologie LIGHTSYNC permet un éclairage RVB personnalisable qui peut s'adapter à l'environnement en jeu. Si vous avez aussi un clavier Logitech de la gamme G, vous pouvez même le synchroniser avec la souris pour une lumière uniforme.Dernière souris de cette sélection avec la Logitech MX Master, un appareil cette fois orienté productivité plutôt que pensé pour le gaming. L'édition spéciale de ce modèle est commercialisée par Amazon 42,99 euros alors qu'elle coûte officiellement 89,99 euros. Il s'agit d'une souris sans fil compatible Bluetooth ou connectable à un adaptateur USB inclus avec repose-pouce confortable.La souris est extrêmement pratique puisqu'elle fonctionne sur quasiment toutes les surfaces, verre inclus, grâce à son capteur haute précision Darkfield. Elle peut aussi basculer d'un ordinateur à un autre d'une simple pression sur un bouton (l'appareil est équipé de 5 boutons). 1000 PPP, roulette de défilement adaptatif, molette distinctive, un pur bonheur pour travailler. A noter aussi son autonomie de 40 jours, avec une recharge de 4 minutes suffisante pour toute une journée d'utilisation.On termine cette sélection de produits de la marque Logitech avec une webcam : la C920 HD Pro, exceptionnellement au prix de 39,99 euros au lieu de 99,99 euros. Elle offre une définition Full HD 1080p pour les appels vidéo via des logiciels comme Skype, Hangouts ou FaceTime et une qualité HD 720p pour le streaming (compatible OBS et XSplit).La webcam dispose d'une fonctionnalité de correction d'éclairage HD automatique pour afficher des images lumineuses et bien contrastées, même si l'utilisateur se trouve dans un environnement sombre. Pas de micro ? L'appareil est équipé de deux microphones, un à gauche et l'autre à droite de la caméra, avec filtrage du bruit de fond.On y est, c'est fini pour cette fois ! Vous avez vraiment de quoi faire avec les articles que nous venons de vous introduire, qui présentent tous un rapport qualité-prix vraiment incroyable avec les réductions appliquées sur Amazon. A vous de choisir maintenant !