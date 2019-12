-38% sur ce mini SSD externe PNY sur Amazon : 49,99€ au lieu de 79,99€

Près de 500 Go de stockage dans un format mini

Avec l'augmentation de la qualité des vidéos et des photos, mais également des débits internet, les fichiers que nous téléchargeons et que nous manipulons sont de plus en plus gros et prennent mécaniquement de plus en plus de place sur nos ordinateurs. Les machines étant d'ailleurs bien mal dotées en mémoire, cela devient difficile de conserver ses données en local, sans passer par les solutions de cloud computing.La solution se trouve dans ce disque dur SSD PNY CS1050 Elite. L'accessoire est absolument remarquable en terme de conception à commencer par son format poids-plume. Seulement 6 cm de longueur pour moins d'un centimètre d'épaisseur et 36 grammes sur la balance. Vous pouvez le transporter partout, dans une poche ou une petite sacoche, sans être encombré.Ce disque dur , qui ressemble bien plus à une simple clé USB, contient pas moins de 480 Go d'espace disponible. C'est bien plus qu'intègrent certains ordinateurs par défaut et cela vous permet de déposer des films, des séries mais également votre bibliothèque photos en un seul endroit et de garder énormément d'espace disponible sur votre machine qui bénéficiera aux applications.Enfin l'accessoire est équipé d'un port USB 3.1, la dernière norme en date du standard pour des débits extrêmement rapides et un temps de transfert considérablement réduit pour les fichiers les plus lourds. Vous n'aurez que quelques secondes à perdre le temps de stocker l'intégralité de vos fichiers.Le disque PNY CS1050 Elite est proposé actuellement sur Amazon à un prix de 49,99€ seulement. Démarrez en 2020 en beauté avec cet accessoire très utile et pratique.