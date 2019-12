Besoin d'un moniteur pour votre nouveau PC ? Ecran HP FHD 24" 60Hz à 84,99€ au lieu de 144,66€ via ODR

Un écran de grande qualité, pour vos jeux et vos films HD

Un produit simple, performant à moins de 100€ avec l'offre de remboursement HP

Pour jouer convenablement sur PC, il n'y a pas de mystère : il faut un bon équipement. L'ordinateur évidemment mais on pense souvent beaucoup moins à la qualité du moniteur . Et pourtant, votre machine peut calculer les graphismes les plus fins et les plus détaillés qui soient, si l'écran n'est pas capable de les afficher correctement, vous ne profiterez que d'une expérience fortement dégradée.Le moniteur Onyx conçu par HP possède une diagonale d'écran de 24 pouces, pour une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. Pour la technologie d'éclairage, HP est resté fidèle à l'IPS, un rétroéclairage par LED permettant d'obtenir une excellente luminosité moyenne à 250 cd/m². Son temps de réponse du rafraichissement est quant à lui à 5 ms.La technologie IPS permet également d'excellentes angles de vue, peu importe où vous vous situez sur votre bureau. Pas besoin d'être parfaitement au centre du moniteur, vous profitez d'une image parfaite et précise, tant au niveau de la colorimétrie que de la luminosité.Le design de l'appareil est minimaliste. HP a fait le choix d'un écran aux bords extrêmement amincis pour une immersion renforcée dans vos jeux mais également dans les films, séries et vidéos que vous consulterez depuis votre ordinateur. Le pied est également réglable sur un angle jusqu'à 23°, permettant de l'incliner pour garantir votre confort au fil des heures.Bénéficiez de ce moniteur de grande qualité à un prix de seulement 114,99€ grâce à Amazon...mais profitez également d'une réduction supplémentaire de 30€ grâce à l'offre de remboursement proposée actuellement par HP. Il suffit de suivre les instructions disponible à cette adresse et d'effectuer la démarche en ligne avant le 31 décembre !