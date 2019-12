Bon plan PS4 : devenez un véritable Jedi avec le jeu Star Wars Jedi: Fallen Order

Prolongez l'expérience Star Wars

Une épopée qui plaira aux fans

Nous nous rendons chez Amazon pour ce bon plan qui vous permettra de replonger dans l'univers Star Wars juste après avoir vu le nouvel opus. Le prix variera en fonction de la version que vous choisirez. Sur PC,est vendu à 38,19€. Vous recevrez une boîte contenant un code de téléchargement. Si vous optez pour une copie physique PS4 ou Xbox One , vous devrez débourser 49,99€. Avec un abonnement Amazon Prime, la commande vous parviendra en un jour ouvré. Un essai gratuit peut être activé puis la souscription à l'année coûtera 49€.En ce qui concerne le contenu de, il s'agit d'un jeu exclusivement jouable en solo. Ce titre développé par Respawn Entertainment () opte pour un point de vue à la troisième personne. Nous y incarnons un jeune Padawan nommé Cal Kestis qui a survécu au massacre des Jedi. Il doit alors cacher sa véritable identité mais se fait rapidement démasquer. C'est alors qu'il doit repartir au combat armé de son sabre laser.permet au joueur de voyager à travers plusieurs planètes. Ces dernières sont peuplées d'ennemis redoutables qu'il faut vaincre à l'aide du sabre mais aussi de la force. Les capacités de Cal peuvent être améliorées au fil des heures via un arbre de compétences assez complet. Les affrontements sont exigeants et demandent beaucoup de réflexes. Le jeu s'inspire grandement des meilleures licences de ces dernières années commeou encore. Pour tout savoir, n'hésitez pas à consulter notre test détaillé Il faut bien admettre queest un excellent moyen de prolonger l'univers Star Wars en dehors des salles obscures. Le jeu est prenant, passionnant et délivre une bonne dose de fan service. Une valeur sûre !