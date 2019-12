Idée cadeau de Noël : aspirateur iRobot Roomba 671 à moins de 200€ chez Amazon

Un appareil de grande qualité pour la propreté de votre résidence

Un système ingénieux pour ne rater aucun recoin de votre habitation

iRobot est la marque leader de l' aspirateur robot depuis plus de 20 ans. Le constructeur américain propose avec le Roomba 671 la somme de toutes ses innovations dans un appareil grand public et accessible à tous.Cela passe tout d'abord son système de nettoyage en trois étapes, associé à deux rouleaux de récupération des poussières qui permet de récupérer en un seul passage les poussières les plus fines mais également les poils d'animaux et les débris plus importants, pour un nettoyage complet et rapide de votre sol.L'appareil est également équipé du système Dirt Detect, qui consiste à repérer les zones les plus sales grâce à des capteurs de poussière intégrés dans l'appareil. Une fois détectée, le robot va aspirer plus profondément et se focaliser sur cette zone en particulier. Le dispositif est entièrement automatique et activé dès le lancement de votre appareil.Enfin l'autonomie est d'une heure, un temps suffisant pour nettoyer un appartement de taille moyenne ou une petite maison. Si l'appareil manque de batterie pour finir son cycle, il repartira à sa base pour se recharger avant de finir son travail. Le temps de recharge est lui fixé à deux heures mais n'ayez crainte, le iRobot Roomba 671 aura aspiré chaque recoin de la maison avant votre retour.Amazon vous propose juste à temps pour Noël de mettre le iRobot Roomba 671 au pied du sapin, à un prix de seulement 199€. Ne perdez pas une minute pour être livré à temps pour le 25 décembre et profiter de cette offre exceptionnelle.